РИАМО - 29 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ за ноябрь, подготовленном компанией «Медиалогия».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43,3 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

«Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область), Наталья Комарова (ХМАО), Сергей Аксенов (Крым) и Глеб Никитин (Нижегородская область)», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Собянин и Воробьев не изменили своих мест в рейтинговой таблице по сравнению с октябрем, заняв первое и второе места соответственно. Замыкающая тройку лидеров Комарова поднялась за месяц на пять строчек.

В ноябре СМИ сообщали о том, что губернатор Подмосковья подвел итоги пятилетнего пребывания на посту главы региона, в том числе речь шла о ситуации в сфере ЖКХ. Также Воробьев сменил министра строительного комплекса региона.

Помимо этого, СМИ сообщали, что в Подмосковье по поручению Воробьева прошел смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья», организованный министерством жилищно-коммунального хозяйства региона.

Топ-50 медиарейтинга глав регионов РФ в сфере ЖКХ за ноябрь замкнули глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, губернаторы Красноярского края Александр Усс и Ивановской области Станислав Воскресенский, занявшие места с 48-го по 50-е места соответственно.