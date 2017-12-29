РИАМО - 29 дек. В подмосковном Домодедове завершена реконструкция городского стадиона «Авангард» к грядущему чемпионату мира по футболу FIFA-2018, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Сегодня мы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого спортивного объекта – стадиона «Авангард». Он станет одной из тренировочных площадок для команд-участниц мундиаля в 2018 году», - сообщил зампред правительства Московской области – министр регионального строительного комплекса Максим Фомин.

Он отметил, что в рамках реконструкции в подтрибунных помещениях спорткомплекса модернизированы раздевалки, помещения для обслуживающего персонала, медпункта и инженерных коммуникаций. Также оборудован зал с мультимедийной системой, который сможет разместить 100 человек для проведения пресс-конференций.

По словам главы Минстройкомплекса Подмосковья, на самой арене провели работы по замене покрытия основного поля, газон оборудовали системой подогрева и автоматического орошения. На стадионе появилось и второе поле - с искусственным газоном, что позволяет проводить игры и тренироваться круглый год. Также установлена новая входная группа, соответствующая всем требованиям FIFA. Построены четыре контрольно-пропускных пункта для прохода зрителей и досмотра транспортных средств, отремонтированы кассы при входе на стадион.

«Следует отметить, что на территории «Авангарда» появилась единственная в своем роде в Москве и Московской области спортивная площадка для кроссфита. А также построен новый скейт-парк для любителей роликов и доски», - уточнил министр.

Подмосковье является лидером по количеству тренировочных площадок в рамках подготовки к чемпионату мира FIFA-2018. Всего в списке 17 баз, работы по строительству и реконструкции предусмотрены на 11 из них. Площадки располагаются в Раменском районе на базе стадионов «Сатурн», в Бронницах – это стадион в спортшколе имени Сыроежкина, строящийся стадион в Долгопрудном, «Москвич» в Лобне, солнечногорский «Металлург», стадион «Родина» в Химках, стадион «Гучково» в Дедовске, стадион «Яхрома» в Дмитровском, стадионы «Глебовец» и «Строитель» в Истре и Наро-Фоминске.