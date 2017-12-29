РИАМО – 29 дек. В столице благодаря перепланировке дорожного движения в рамках программы «Моя улица» количество аварий снизилось почти на 25%, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он объяснил, что работы по благоустройству позволили выровнять пропускную способность улиц.

«Возьмем съезд с Моховой на Тверскую. Раньше там было так: вы съезжаете на улицу – там карман и шесть полос, но, где Камергерский переулок – три полосы. Пропускная способность Тверской улицы – это три полосы. Наличие «пузыря» в шесть полос не улучшает движения, а только его ухудшает», — сказал Ликсутов в интервью изданию Газета.ru.

По его словам, проблема заключалась в том, что все, заехав туда, пытались срезать и протиснуться с крайней правой полосы. В итоге там образовалась зона высокого риска ДТП — каждый час происходило две-три мелких аварии.

«В рамках программы «Моя улица» перед нами стояли задачи убрать такие «пузыри», лишние перестроения и «выровнять» дорогу. Теперь мы уже можем оценить первые итоги программы: количество ДТП снижается почти на 25%», — подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что пропускная способность измеряется по самому узкому участку. Если на Садовом кольце в тоннеле под Маяковcкой площадью три полосы, под Новым Арбатом – три полосы, то пропускная способность Садового кольца все равно измеряется тремя полосами. Если где-то на кольце есть «пузырь» в семь-восемь полос, это ни о чем не говорит.

«Поэтому, когда мы выровняли улицу, произошло, как мы это называем, канализирование или упорядочивание движения: машины у нас стали ехать без постоянных перестроений», — отметил заммэра.

Программа «Моя улица» запущена в 2014 году, она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы. Ее главная задача – создать комфортную городскую среду и сделать столицу местом, удобным для жизни. Столичные власти продлили программу «Моя улица» до 2020 года.