РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Автоинспекторы Люберец в пятницу провели новогодний лекторий по дорожной безопасности в детской больнице городского округа, они рассказали детям о правилах поведения на дорогах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В преддверии новогодних праздников люберецкие автоинспекторы провели в пятницу тематическую акцию для пациентов детской больницы, где в настоящее время проходят лечение более 200 детей. Ростовая кукла «Зебра» и госинспектор по пропаганде БДД рассказали детям о правилах безопасного поведения на улицах и разобрали опасные дорожные ситуации, в которых могут оказаться пешеходы», – говорится в сообщении.

Дети и их родители собрались в зале, и с нетерпением ждали появления сотрудников ГИБДД, которые подготовили для ребят развлекательную программу. Особое внимание инспекторы уделили необходимости всегда иметь на верхней одежде и рюкзаке световозвращающие приспособления. Также ребята посмотрели мультфильм «Безопасная дорога», из которого узнали о том, что путь от дома до школы может и должен быть безопасным.

В завершение мероприятия юные участники дорожного движения получили от инспекторов ГИБДД сладкие шоколадки с тематикой «Дорожные знаки» и светоотражающие браслеты.