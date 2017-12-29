РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. В подмосковных Люберцах в 2017 году для привлечения в городской округ квалифицированных кадров предоставили более 110 жилых помещений, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для привлечения квалифицированных кадров предоставлено 113 жилых помещений. Среди этого числа 57 – врачам, 28 – учителям, 28 – сотрудникам правоохранительных органов, прокуратуры и судебной системы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в рамках исполнения муниципальных полномочий по договорам социального найма предоставлено 2 676 квадратных метров жилья 194 очередникам, 32 квартиры – детям-сиротам.

«В рамках реализации государственной программы Московской области «Жилище» в городском округе четырем молодым семьям выданы свидетельства на получение выплат для приобретения жилых помещений на общую сумму 4,8 миллиона рублей. Кроме того, многодетной семье, имеющей семь детей и нуждающейся в улучшении жилищных условий, предоставлен сертификат на сумму 14,6 миллионов рублей», – уточнил Ружицкий.

По его словам, 460 земельных участков в Раменском районе предоставили многодетным семьям из Люберец.