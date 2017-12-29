РИАМО – 29 дек. За последние шесть лет чиновники стали реже пользоваться правом спецпроезда по улицам Москвы, из-за чего по этой причине стали меньше перекрывать столичные дороги, сообщил заместитель мэра города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Что касается проездов чиновников: могу сказать, что за то время, что я работаю в департаменте транспорта Москвы, то есть уже шесть лет, количество так называемых спецпроездов серьезным образом сократилось», — сказал Ликсутов в интервью изданию Газета.ru.

В то же время он отметил, что в Москве как в столице постоянно проходят мероприятия мирового уровня, к тому же город связан международными соглашениями, поэтому делегациям обеспечиваются комфортные условия проезда. Ответные меры безопасности и проезда обеспечиваются и российским делегациям в других странах.

Однако Ликсутов пояснил, что заметных проблем с движением в Москве из-за перекрытий нет.

«Сейчас они (проблемы из-за перекрытий – ред.) носят очень деликатный характер, их крайне мало. Всей информацией по городским перекрытиям мы делимся сразу: через нашу систему взаимодействия с «Яндексом», работаем с сервисом Google, c Mail.ru – отдаем им эти данные в открытом режиме. Они могут увидеть это у себя на картографических сервисах и могут эту информацию использовать», — уточнил Ликсутов.

Он добавил, что заниматься навигационными сервисами должны специализированные компании.

«Иногда нам говорят: сделайте нам свой навигатор, пробочный сервис. Но обычно рынок регулирует это сам. Есть целые компании-мировые гиганты, которые собирают данные с миллионов устройств, такие как TomTom, есть «Яндекс», которыми люди привыкли пользоваться», — пояснил заммэра.

Он отметил, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры готов делиться данными и предоставлять доступ к показаниям датчиков движения и систем видеокамер.