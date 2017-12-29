Кто ты из фильма «Ирония судьбы»?
11 вопросов | Пройден 578 раз
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Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (1/11)
Как вы встречаете Новый год?
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (2/11)
Что вы делаете, если выпили лишнего?
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (3/11)
Зачем мужчины перед Новым годом ходят в баню?
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (4/11)
Какая ваша любимая новогодняя песня?
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (5/11)
Что подарите на Новый год близкому человеку?
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (6/11)
Если вы решились в Новый год резко поменять профессию, кем станете?
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (7/11)
В чем вы встречаете Новый год?
В красивом платье
В костюме с иголочки
В том, в чем удобно
В белой простыне
В том, что сейчас в тренде
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (8/11)
Главный атрибут новогоднего стола:
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (9/11)
Что делать, если кто-то пытается увести у тебя девушку/парня?
Выбросить фото соперника из окна
Позвонить и сказать, что все кончено
Сесть в кресло и жалеть себя
Напиться вдрабадан
Веселиться как ни в чем не бывало
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (10/11)
Когда пора вызывать полицию?
Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (11/11)
Первая мысль, которая приходит вам в голову утром после Нового года:
«Наверное, я всем кажусь легкомысленной»
«На следующий Новый год обязательно пойду в баню»
«Это ужасно – водка после пива. Надо меньше пить»
«Один из них – точно Женя»
«У нее все равно ничего не выйдет!»
Надя
Вы уже почти разочаровались в мужчинах, ведь они перестали залезать в окна к любимым женщинам, потому что в них пропал дух авантюризма. Но, несмотря на скромную профессию и внешний вид, в глубине души вы готовы к неожиданным переменам в жизни и даже рады, если под Новый год к вам заявится незнакомец – вы обязательно угостите его заливной рыбой и споете любимые песни под гитару. Вы – романтическая натура и готовы бросить надежного обеспеченного мужчину ради врача из районной поликлиники. В этом вас всегда поддержат ваши верные подруги. Иногда вы самой себе кажетесь легкомысленной, но ради любви готовы попытать счастья даже в другом городе.
Друзья Жени
Вы любите веселиться и чтите традиции. Встречи с друзьями при этом для вас едва ли не важнее семейных дел. В Новый год помните, что настоящие друзья всегда поддерживают друг друга, но лучше успейте вернуться домой до боя курантов.
Подруги Нади
Вы никогда не пропускаете вечеринки и любите тусить. А также вы всегда готовы приехать по первому звонку подруги, которая поссорилась с парнем и ей срочно нужна ваша помощь. С вами обязательно бутылка вина или шампанского и меховая шапка, как в годы молодости вашей мамы, которая опять в моде. Пока ваш муж или парень мерзнет на улице, вы с подругами выпиваете и поете песни под гитару, ведь дружба – важнее всего. Если подруга собиралась на Новый год познакомить вас с парнем, а он оказывается нетрезвым, вы все равно радуетесь за подругу, ведь ей давно пора замуж, и не важно, Женя это или Ипполит.
Ипполит
В вашей жизни вроде бы есть все, что нужно для счастья – квартира, машина и женщина, которой вы наконец-то решили сделать предложение. И вот, когда вы уже купили дорогие духи и идете встречать Новый год к ней домой, в ее квартире застаете неизвестного парня из Москвы, который якобы случайно туда попал. В порыве ревности вас наконец просыпаются настоящие страсти – вы напиваетесь, принимаете душ в дорогом пальто, гоняете по улицам в нетрезвом состоянии и в итоге разбиваете свою иномарку. Поздно – ваша девушка уже влюбилась в другого. Но вы не особо расстраиваетесь, потому что знаете, что после новогодней ночи все встает на свои места.
Галя
Даже у тех, кто заранее спланировал праздник, что-то может пойти не так. Пока вы в модном платье и с прической из салона накрываете новогодний стол, ваш парень улетает в Питер вместо друга, который выпил лишнего. Вместо шампанского под бой курантов вы пьете водку и обзваниваете все морги и больницы, а он в это время веселится с другой женщиной. Когда он позвонит вам, чтобы поздравить с Новым годом и извиниться, вы заявите ему, что уходите и оставляете ключи от квартиры, и правильно сделаете. Зачем вам маменькин сынок, который не знает точно, кто ему нужен, и «однушка» в спальном районе.
Женя Лукашин
Вы ни за что не нарушите традицию похода в баню с друзьями накануне Нового года, даже если дома вас ждет ваша девушка, а родня мечтает, чтобы вы уже наконец поскорее женились. Вы полностью согласны с друзьями, которые утверждают, что ванная дома – это благо цивилизации, но сам процесс мытья – не торжественный обряд, а просто смывание грязи. Вы совсем не хотите обижать невесту, но, скорее всего, улетите в другой город вместо друга, который выпил лишнего и не попадает в аэропорт. Вы – скромный человек, но не упустите свой шанс найти любовь всей жизни и порадовать свою мировую маму, даже если вам угрожают милицией и выгоняют на мороз, потому что уверены: как встретишь Новый год, так его и проведешь.
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