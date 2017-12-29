Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? 11 вопросов | Пройден 578 раз Пройдите тест РИАМО и узнайте, на кого из персонажей главной новогодней комедии вы похожи. Начать тест

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (1/11) Как вы встречаете Новый год? Фото сайт Кинопоиск © В одиночестве с гитарой Дома с любимым(ой) С друзьями Буду заходить к разным друзьям в течение всей ночи и тусить В загородном отеле или заграницей

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (2/11) Что вы делаете, если выпили лишнего? Фото сайт Кинопоиск © Громко стучу и звоню в дверь, пока не откроют Могу неожиданно уехать куда угодно Иду гулять по улицам до рассвета Устраиваю скандал по любому поводу Кричу «Горько!», всячески веселюсь и радуюсь

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (3/11) Зачем мужчины перед Новым годом ходят в баню? Фото сайт Кинопоиск © Чтобы помыться – наверное, у них нет ванны Чтобы зарядиться настроением и повеселиться перед НГ Поддержать традицию встреч с друзьями Чтобы напиться для храбрости и сделать необдуманный поступок Ой, у этих мужчин свои причуды!

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (4/11) Какая ваша любимая новогодняя песня? Фото сайт Кинопоиск © «Если у вас нету тети» и «Под крылом самолета о чем-то поет…» Песенные застольные Романсы и лиричная музыка Современная эстрада То, что крутят по радио в машине

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (5/11) Что подарите на Новый год близкому человеку? Фото сайт Кинопоиск © Дорогой и эстетичный подарок Что-то нужное из техники и электроники То, что пригодится в хозяйстве и повседневной жизни Себя Пожелаю счастья в личной жизни

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (6/11) Если вы решились в Новый год резко поменять профессию, кем станете? Фото кадр из фильма "Ирония судьбы или с легким паром!" © Певицей Аниматором Домохозяйкой Гонщиком-экстремалом Тамадой на свадьбах

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (7/11) В чем вы встречаете Новый год? Фото В. Алисов © РИА Новости В красивом платье В костюме с иголочки В том, в чем удобно В белой простыне В том, что сейчас в тренде

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (8/11) Главный атрибут новогоднего стола: Фото сайт Кинопоиск © Заливное Шпроты и водка Апельсины и гитара Шампанское и сырокопченая колбаса То, что любит любимый/ая

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (9/11) Что делать, если кто-то пытается увести у тебя девушку/парня? Фото В. Алисов © РИА Новости Выбросить фото соперника из окна Позвонить и сказать, что все кончено Сесть в кресло и жалеть себя Напиться вдрабадан Веселиться как ни в чем не бывало

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (10/11) Когда пора вызывать полицию? Фото сайт Кинопоиск © Если в твоей квартире появился незнакомый мужик Если попал в ДТП Если человек пропал Не надо вызывать никакую полицию

Кто ты из фильма «Ирония судьбы»? (11/11) Первая мысль, которая приходит вам в голову утром после Нового года: Фото В. Алисов © РИА Новости «Наверное, я всем кажусь легкомысленной» «На следующий Новый год обязательно пойду в баню» «Это ужасно – водка после пива. Надо меньше пить» «Один из них – точно Женя» «У нее все равно ничего не выйдет!»

Надя Вы уже почти разочаровались в мужчинах, ведь они перестали залезать в окна к любимым женщинам, потому что в них пропал дух авантюризма. Но, несмотря на скромную профессию и внешний вид, в глубине души вы готовы к неожиданным переменам в жизни и даже рады, если под Новый год к вам заявится незнакомец – вы обязательно угостите его заливной рыбой и споете любимые песни под гитару. Вы – романтическая натура и готовы бросить надежного обеспеченного мужчину ради врача из районной поликлиники. В этом вас всегда поддержат ваши верные подруги. Иногда вы самой себе кажетесь легкомысленной, но ради любви готовы попытать счастья даже в другом городе. Фото сайт Кинопоиск © Поделиться результатом

Друзья Жени Вы любите веселиться и чтите традиции. Встречи с друзьями при этом для вас едва ли не важнее семейных дел. В Новый год помните, что настоящие друзья всегда поддерживают друг друга, но лучше успейте вернуться домой до боя курантов. Фото сайт Кинопоиск © Поделиться результатом

Подруги Нади Вы никогда не пропускаете вечеринки и любите тусить. А также вы всегда готовы приехать по первому звонку подруги, которая поссорилась с парнем и ей срочно нужна ваша помощь. С вами обязательно бутылка вина или шампанского и меховая шапка, как в годы молодости вашей мамы, которая опять в моде. Пока ваш муж или парень мерзнет на улице, вы с подругами выпиваете и поете песни под гитару, ведь дружба – важнее всего. Если подруга собиралась на Новый год познакомить вас с парнем, а он оказывается нетрезвым, вы все равно радуетесь за подругу, ведь ей давно пора замуж, и не важно, Женя это или Ипполит. Фото сайт Кинопоиск © Поделиться результатом

Ипполит В вашей жизни вроде бы есть все, что нужно для счастья – квартира, машина и женщина, которой вы наконец-то решили сделать предложение. И вот, когда вы уже купили дорогие духи и идете встречать Новый год к ней домой, в ее квартире застаете неизвестного парня из Москвы, который якобы случайно туда попал. В порыве ревности вас наконец просыпаются настоящие страсти – вы напиваетесь, принимаете душ в дорогом пальто, гоняете по улицам в нетрезвом состоянии и в итоге разбиваете свою иномарку. Поздно – ваша девушка уже влюбилась в другого. Но вы не особо расстраиваетесь, потому что знаете, что после новогодней ночи все встает на свои места. Фото сайт Кинопоиск © Поделиться результатом

Галя Даже у тех, кто заранее спланировал праздник, что-то может пойти не так. Пока вы в модном платье и с прической из салона накрываете новогодний стол, ваш парень улетает в Питер вместо друга, который выпил лишнего. Вместо шампанского под бой курантов вы пьете водку и обзваниваете все морги и больницы, а он в это время веселится с другой женщиной. Когда он позвонит вам, чтобы поздравить с Новым годом и извиниться, вы заявите ему, что уходите и оставляете ключи от квартиры, и правильно сделаете. Зачем вам маменькин сынок, который не знает точно, кто ему нужен, и «однушка» в спальном районе. Фото сайт Кинопоиск © Поделиться результатом

Женя Лукашин Вы ни за что не нарушите традицию похода в баню с друзьями накануне Нового года, даже если дома вас ждет ваша девушка, а родня мечтает, чтобы вы уже наконец поскорее женились. Вы полностью согласны с друзьями, которые утверждают, что ванная дома – это благо цивилизации, но сам процесс мытья – не торжественный обряд, а просто смывание грязи. Вы совсем не хотите обижать невесту, но, скорее всего, улетите в другой город вместо друга, который выпил лишнего и не попадает в аэропорт. Вы – скромный человек, но не упустите свой шанс найти любовь всей жизни и порадовать свою мировую маму, даже если вам угрожают милицией и выгоняют на мороз, потому что уверены: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Фото сайт Кинопоиск © Поделиться результатом

Следующий вопрос