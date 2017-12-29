РИАМО - 29 дек. Министерство культуры Московской области завершило приоритетный проект по повышению привлекательности туристических территорий Подмосковья, в рамках которого создано 14 пешеходных и велосипедных маршрутов общей протяженностью около 30 километров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проект «Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области», который входит в перечень приоритетных проектов региона, реализован. Результат проекта – созданы условия для комфортного и содержательного путешествия туристов и экскурсантов. На реализацию проекта в 2017 году выделено более 1,2 миллиарда рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов», – сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

По ее словам, это был первый региональный проект, инициированный Минкультуры для повышения туристической привлекательности городов Подмосковья.

«Его реализация стала возможна благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и совместной работе министерства культуры с министерством ЖКХ, Главархитектурой, министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, муниципальных органов власти Сергиева Посада, Хотькова, Клина, Коломны, Дмитрова и Истры», - добавила министр.

Основная задача проекта – создание единого комфортного культурно-туристического комплекса Подмосковья, улучшение качества жизни жителей Московской области при сохранении исторического облика городов. Проект предусматривал создание комфортных условий для путешествий индивидуальных туристов и туристических групп, начиная с вокзалов Москвы до мест туристического показа. В рамках проекта в 2017 году были разработаны пешеходные маршруты, охватывающие шесть подмосковных городов: Сергиев Посад, Хотьково, Клин, Коломну, Дмитров и Истру.

В Сергиево-Посадском районе, в частности, благоустроена пешеходная зона «Дорога к храму» от железнодорожного вокзала до Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Также благоустроен маршрут от железнодорожной станции до государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и от железнодорожной станции «Хотьково» до Покровского ставропигиального женского монастыря. Общая протяженность пешеходной зоны составляет 4,7 километра.

В Клину благоустроен пешеходный туристический маршрут «Клин звучит» от железнодорожной станции до Государственного мемориального музея-заповедника П.И. Чайковского протяженностью 4,4 километра.

В Коломне проложен пешеходный туристический маршрут «Коломенский Посад» от железнодорожной станции «Коломна» до музея-заповедника «Коломенский кремль» протяженностью 2,3 километра.

В Дмитрове пешеходный туристический маршрут в 1,45 километра идет от железнодорожного вокзала до музея-заповедника «Дмитровский кремль».

В Истре завершено благоустройство пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от железнодорожной станции «Ново-Иерусалимская» до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» длиной 1,7 километра.

Всего благоустроено 14 пешеходных туристских маршрутов и пешеходных зон протяженностью более 15 километров и велосипедных дорожек протяженностью 14,5 километров.

По пути от вокзала до объекта показа для гостей установлены знаки навигации на трех иностранных языках, определены зоны отдыха для пешеходов и зоны Wi-Fi. По прибытии на станцию назначения летом желающие смогут взять напрокат велосипед и продолжить путешествие по велодорожкам. Все пешеходные территории и объекты показа адаптированы для лиц с ограниченными возможностями.