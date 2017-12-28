РИАМО - 28 дек. Управляющая компания (УК) из подмосковного Клина повысила температуру воды в многоквартирном доме на 23 градуса после вмешательства Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По предписанию Госжилинспекции Московской области, управляющая компания «Олимп» из Клина подняла температуру горячей воды до нормативных параметров в доме №11 корпус 4 по Профсоюзной улице. При проверке жалобы жителей дома температура горячей воды оказалась почти на 18 градусов ниже нормативного температурного показателя», - сказал глава надзорного органа Вадим Соков.

Инспекторы вышли на проверку по коллективному обращению, которое подписали собственники половины квартир в доме. В итоге электронный термометр зафиксировал температуру плюс 42,5 градуса Цельсия.

«Правила предоставления коммунальных услуг устанавливают, что температура горячей воды должна быть не ниже 60-ти и не выше 75-ти градусов. За соблюдение этой нормы отвечает управляющая организация. Если температура не соответствует этим показателям – нужно искать причины и устранять их. Будь то проблемы коммуникаций в самом доме, либо ненадлежащая работа ресурсоснабжающей организации. Оставлять жителей, с которыми УК заключила договор управления, наедине с этой проблемой, недопустимо», - отметил Соков.

Госжилинспекция предписала «Олимпу» устранить нарушение в течение месяца. При проверке исполнения предписания инспекторы убедились, что вода стала горячее на 23 градуса. Термометр показал плюс 65,7 градуса.