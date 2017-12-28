РИАМО - 28 дек. Подмосковному сельскохозяйственному предприятию «Бунятино» направили 15 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на строительство овощехранилища, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Агрофирма «Бунятино» - образцово-показательное предприятие Подмосковья с высоким уровнем сельскохозяйственного производства, получила новогодний подарок. Предприятию возместили часть прямых понесенных затрат при строительстве овощехранилища в размере 15 миллионов рублей. Деньги выделены из бюджета Московской области», — сказал глава ведомства Андрей Разин.

Он добавил, что агрофирма «Бунятино» в октябре 2017 года завершила реконструкцию уникального овощехранилища мощностью 5 тысяч тонн единовременного хранения. Создано 20 новых рабочих мест.

ЗАО «Агрофирма «Бунятино» является основополагающим предприятием группы компаний «Дмитровские овощи». Направление производственной деятельности - животноводство, овощеводство, растениеводство.

В целях увеличения объемов производства овощей агрофирмой приобретаются и внедряются современные технологии выращивания, включающие в себя комплекты полевой техники, качественные семена, удобрения и средства защиты.

«Для долговременного хранения капусты ЗАО «Агрофирма «Бунятино» построило охлаждающее хранилище на 3 тысячи тонн, оснащенное оборудованием для предпродажной подготовки свежей овощной продукции, картофельное хранилище на 4 тысячи тонн с автоматизированной системой хранения», — уточняется в сообщении.

Капуста, возделываемая по новым технологиям, после уборки в контейнерах на автомобилях транспортируется с поля в хранилище. Перед реализацией капуста доставляется из холодильных камер в цех подработки, где она очищается, сортируется, упаковывается в сетки весом 30 килограммов. Картофель, морковь и свекла на автомобилях доставляется из хранилищ и по системе транспортеров направляются на линию доработки. Фасовка овощной продукции производится в полиэтиленовые пакеты и сетки.

«Всего в 2017 году на строительство новых овощехранилищ и приобретение оборудования при реконструкции существующих овощехранилищ выделено более 26 миллионов рублей», - отметил Разин.