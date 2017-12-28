РИАМО - 28 дек. Диетолог Елена Соломатина объяснила, что конфеты с алкоголем, которые могут встречаться в сладких новогодних подарках, способны вызвать у ребенка отравление.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору сладких подарков для детей. Предпочтение следует отдавать наборам, в состав которых входит минимум пищевых добавок, консервантов, жиров и масел. Также специалисты посоветовали не дарить детям на праздник конфеты с алкоголем.

«У ребенка алкоголь еще не расщепляется. Нужны определенные ферменты, в частности, фермент печени — алкогольдегидрогеназа, еще ряд ферментов. Поэтому у ребенка может наступить отравление, радости вы ему такими конфетами точно не подарите. Кстати, я и взрослым-то такие сладости рекомендовать не буду», — сказала Соломатина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Как рекомендуют специалисты Роспотребнадзора, в подарках для детей может быть печенье, шоколад, зефир или пастила.