РИАМО - 28 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в соцсетях мед-суфле, 2 килограмма мандаринов, набор со свечкой и игрушкой, конфеты и чай, билеты в кино и лимитированные карты «Тройка» за самые оригинальные фото с новогодней елкой агентства на Новом Арбате.

Так, подписчикам сообщества «РИАМО в Москве» в «ВКонтакте» предстоит найти новогоднюю елку, украшенную фирменными шарами РИАМО, на Новом Арбате, установлена она в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Задача конкурсантов — сфотографировать ее, а еще лучше — сфотографироваться с ней, и выложить снимок у себя на страничке в соцсети, поставив тег #елкаРИАМО.

Редакция выберет самые необычные и яркие фото сразу после новогодних каникул.

Победитель конкурса получит мед-суфле и 2 килограмма мандаринов, занявший второе место — набор со свечкой и игрушкой, конфеты и чай, третью позицию — билеты в кино. А еще все победители получат лимитированную карту «Тройка», выпущенную специально к фестивалю «Путешествие в Рождество».

РИАМО – информационное агентство, которое охватывает тематику всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.