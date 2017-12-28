РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2018 году в регионе будут проводить ремонт дорог, модернизацию сферы здравоохранения, а также продолжат работу с мусорными полигонами и свалками.

«У нас большие планы по ремонту дорог, по дальнейшей модернизации в сфере здравоохранения. Мы начали готовить учителей и оказывать им особые знаки внимания в части повышения квалификации. У нас большая программа по благоустройству и освещению городов. Я точно знаю, что мы справимся со свалками и полигонами», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что благодаря командной работе в Подмосковье смогут решить все проблемы.

«Я считаю, что вместе с муниципальными властями, с главами территорий, с нашими общественниками, жителями нам удалось вот таким командным способом обеспечить перемены», - добавил губернатор.

По его словам, задачей властей Подмосковья является сохранение темпа развития.