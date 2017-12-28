РИАМО - 28 дек. В подмосковном Жуковском годовой план по диспансеризации выполнен в среднем на 97%, что значительно выше прошлогодних показателей, сообщается в аккаунте городской клинической больницы округа в соцсети «ВКонтакте».

«По состоянию на понедельник, 25 декабря, в городской поликлинике процент выполнения плана достиг 99,2%, в поликлинике ЦАГИ - 82,4%, в поликлинике ЛИИ - 98,3%», - сказал главный врач Жуковской городской клинической больницы Вахтанг Ломтатидзе.

Он отметил, что это существенно лучше прошлогодних показателей: в 2016-м план по диспансеризации жителей Жуковского был выполнен на 85%.