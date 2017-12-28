РИАМО - 28 дек. Активисты «Молодой гвардии» провели для учеников младших классов в подмосковном Жуковском мастер-класс по изготовлению игрушек, сообщается в аккаунте отделения партии «Единая Россия» в городском округе в соцсети «ВКонтакте».

«Активисты жуковского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели в школе №4 урок рукоделия, на котором научили учащихся младших классов мастерить елочные игрушки своими руками», - говорится в сообщении.

В последнее время подарки и предметы декора ручной работы стали очень популярными. Поэтому молодогвардейцы показали, как из повседневных предметов сделать красивые елочные украшения в форме шапочек.