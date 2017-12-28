РИАМО - 28 дек. На территории столичной промзоны Курьяново планируют построить детский сад, школу, паркинги и прогулочную зону вдоль Москвы-реки, проект планировки был одобрен Градостроительно-земельной комиссией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жилье, технопарк, детский сад и школа, а также новые рабочие места — Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила проект планировки территории промзоны Курьяново», — говорится в сообщении.

На участке в 68,7 гектара на Шоссейной улице (владение 90) планируется построить 433,8 тысячи квадратных метров недвижимости. Сегодня в промзоне расположены в основном объекты производственно-складского назначения, среди которых деревообрабатывающий комбинат, а также объекты административного назначения.

«На этой территории планируется возвести 383,7 тысячи квадратных метров коммерческой общественно-жилой недвижимости. Здесь же будет построен стартовый дом по программе реновации площадью 78,2 тысячи квадратных метров для переселения жителей района Печатники. А всего в жилой зоне появятся квартиры общей площадью 179,49 тысячи «квадратов», — уточняется в сообщении. .

Для жителей построят детский сад на 475 мест, школу на 1,1 тысячу мест, паркинги для 600 машин, здесь появятся технопарк, многофункциональный центр и другие объекты.

На смежных земельных участках реконструируют промышленные и коммунальные объекты, что позволит увеличить число рабочих мест. А на берегу Москвы-реки появится озелененная пешеходная набережная.

«В результате реализации проекта планировки общая площадь застройки территории составит 575,6 тысячи квадратных метров. Комфортные условия для проживания получат 8,6 тысячи человек, а число рабочих мест вырастет на 3,12 тысячи — до 7,67 тысячи», — добавляется в сообщении.

Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.