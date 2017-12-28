РИАМО - 28 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать всестороннюю помощь в организации и проведении похорон композитора Владимира Шаинского.

Владимир Шаинский скончался в Калифорнии на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

«Распорядился оказать всемерное содействие в похоронах Владимира Шаинского. Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 1936 года он занимался в музыкальной школе при Киевской консерватории, а во время Великой Отечественной войны продолжил обучение в Ташкентской консерватории. В 1945 году Владимир Шаинский поступил на оркестровый факультет Московской консерватории и после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова.

Успех композитору принесла песня «Лада», написанная в 1968 году. Популярными стали песни «Дрозды», «Береза белая», «Когда цвели сады», «Любви негромкие слова», «Родительский дом». Владимир Шаинский написал десятки мелодий для кино и мультфильмов. Среди них «Анискин и Фантомас», «Финист — Ясный сокол», «Завтрак на траве», «Веселая карусель», «Чебурашка и крокодил Гена», «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «38 попугаев» и другие.