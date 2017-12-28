РИАМО - 28 дек. В 2017 году ключи от новых квартир получили почти 2 тысячи граждан, участвовавших в программе долевого строительства по проблемным объектам, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В 2017 году Минстроем Московской области выданы ключи 1959 гражданам по проблемным объектам, а также по объектам с высокой социальной напряженностью», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

Так, возможность въехать в новые квартиры получили дольщики жилого комплекса «Искра» и дома на улице Дзержинского в Ивантеевке, дома на Окружной улице в Лобне, на улице Металлургов в Кашире, ЖК «Спортивный» в Дмитровском районе, ЖК «Квадро» в Люберцах, ЖК «Акуловская Слобода» в Клинском районе, дома на Трудовой улице в Электростали, ЖК «Рябиновые аллеи», «Уголек» и «Светлый город» в Ногинском районе, ЖК «Западные ворота столицы» в Одинцовском районе, корпусов в Звенигороде и Домодедове.

Фомин отметил, что сейчас идет процесс передачи ключей дольщикам ЖК «Западные ворота столицы» в Одинцовском районе и корпуса 29 микрорайона 3 в Домодедове.

«До конца 2017 года планируем обеспечить права и передать ключи от квартир еще по двум объектам: ЖК «Богородский» в Ногинском муниципальном районе (297 граждан); город Дмитров, микрорайон Махалина, позиция 13 (362 гражданина)», — уточнил Фомин.

Он добавил, что в целях снижения социального напряжения и информирования граждан в мессенджерах создано 29 чатов с инициативными группами, в которых персональными менеджерами объектов оперативно доводится вся интересующая информация по объекту.

Фомин также уточнил, что он провел личный прием граждан по 16 объектам, во время которого были разъяснены реализуемые механизмы и планируемые сроки обеспечения их прав. Руководство Минстроя Московской области также провело ряд личных приемов граждан.

Как отмечается в сообщении, по итогам каждой встречи принимаются совместные с дольщиками решения, определяются конкретные дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять.