РИАМО - 28 дек. Минмособлимущество оформило предоставление в аренду земельного участка площадью 2 гектара неразграниченной госсобственности в подмосковном Долгопрудном для реализации масштабного инвестиционного проекта, который должен принести в бюджет почти 300 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Оформление предоставления в аренду участка в 2 гектара в Долгопрудном было сделано для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация производственно-технической базы».

«Инвестор ООО «СУ-77 ТРАНС» планирует построить на арендованной территории административно-бытовой корпус, ангары для изготовления арматурных заготовок и деревообработки, ремонту инвентаря и оснастки. На территории комплекса будет предусмотрена ремонтная зона для автомобильной техники, уличная крытая стоянка, гараж, склад строительных материалов и помещение для хранения газов, а также общежитие», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Проект «СУ-77 ТРАНС» будет реализован в течение 10 лет и даст возможность трудоустроить 165 жителей Подмосковья. Министр отметил, что ожидаемые налоговые поступления от реализации проекта к 2027 году составят более 293 миллионов рублей.

Как уточняется в сообщении, согласно распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева, участок будет предоставлен обществу с ограниченной ответственностью «СУ-77 ТРАНС» в аренду в целях поддержки инвесторов и повышения инвестиционной привлекательности региона.