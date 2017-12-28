РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе городского округа Лыткарино Евгению Серегину установить к началу летнего сезона новую площадку для выгула собак.

«Глава города (Лыткарино - ред.) от меня поручение уже получил. Соответственно, я очень надеюсь, что к началу летнего сезона, к 1 июня, мы сможем сдать новую площадку (для выгула собак – ред.), которая должна являться образцом для других муниципалитетов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что площадки для выгула собак должны быть во всех муниципалитетах.