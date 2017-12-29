РИАМО - 29 дек. Парад Дедов Морозов пройдет по центральным площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице в пятницу, также состоится флешмоб «Обними Деда Мороза», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Двадцать девятого декабря Деды Морозы пройдут ярким парадом по центральным площадкам «Путешествия»: от Тверской площади до площади Революции. Присоединиться к ним сможет любой желающий – всех, кто придет на парад в костюме Деда Мороза, ждут не только восторженные взгляды прохожих и замечательные фотографии, но и подарок на память», - говорится в сообщении.

Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в новогоднем флешмобе «Обними Деда Мороза».

«Двадцать девятого декабря в 17:30 на праздничной Тверской площади соберутся главные новогодние герои: Деды Морозы. Здесь, в декорациях волшебного леса, пройдет флешмоб «Обними Деда Мороза», который станет одним из самых добрых и забавных событий фестиваля. Обнимая новогоднего волшебника, не забудьте загадать желание – и оно обязательно сбудется», - подчеркивается в материале.

После флешмоба, в 18:00, начнется парад Дедов Морозов: под зажигательные ритмы бразильских барабанов они прошествуют до площади Революции.

Кроме того, все участники и зрители смогут принять участие в розыгрыше призов с неповторимым ведущим телеканала «МИР» Павлом Диканом.