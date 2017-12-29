РИАМО - 29 дек. В новогодние праздники с пятницы в столице изменятся маршруты общественного транспорта в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Маршруты наземного общественного транспорта в центре города изменят на несколько дней из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество». С 29 декабря до 3 января жителям стоит быть внимательнее при поездках на автобусах А, М1, М2, М3, М5, М6, М10, М27, №15, 38, 101, 144, 158, 904, Н1 и Н2», - говорится в сообщении.

С 22:00 29 декабря по 3 января автобусы М1 будут следовать от улицы Кравченко до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М27 до станции «Парк Победы»; М2 – от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по трассе автобусов М3 до спорткомплекса «Лужники».

Автобусы М27 будут ходить на участке от Карачаровского путепровода до станции метро «Лубянка» и от станции «Парк Победы» до «Библиотеки имени Ленина», далее по маршруту М1 до улицы Кравченко. М3 – на участке от станции метро «Семеновская» до станции «Лубянка», а также от спорткомплекса «Лужники» до станции метро «Библиотека имени Ленина», а далее по маршруту М2 до остановки «Фили».

«С 22:30 29 декабря по 3 января автобусы А будут следовать от «Лужников» до станции метро «Кропоткинская» вместо станции метро «Комсомольская», а маршрут автобуса №15 при следовании от южного вестибюля ВДНХ сократится до Страстного бульвара. В другое время он тянется до Новодевичьего монастыря», - уточняется в сообщении.

К 23:00 29 декабря сократят еще пять маршрутов. Автобусы М6 при следовании к станции метро «Нагатинская» объедут Большую Никитскую и Моховую улицы по Никитскому бульвару и Знаменке. По направлению к Силикатному заводу автобусы от станции метро «Библиотека имени Ленина» поедут по улицам Воздвиженка, Новый Арбат, затем по Садовому кольцу до Кудринской площади и далее своим маршрутом.

Автобусы М10, вместо станции метро «Китай-город», будут следовать до станции метро «Маяковская». На 101-м маршруте жители доедут от «Мегаспорта» до Тверской Заставы, на 904-м – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы, а автобусы №144 довезут пассажиров от станции метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник».

«С 31 декабря по 3 января автобусы М5 и №158 будут следовать до улицы Балчуг, вместо станции метро «Лубянка», а по маршруту №38 пассажиры смогут от Рижского вокзала доехать до станции метро «Трубная» вместо «Китай-города», - добавляется в сообщении.

Кроме того, с 29 на 30 декабря до ночи на 3 января автобусы Н1 будут ходить на участках от Озерной улицы до кинотеатра «Ударник» и от аэропорта «Шереметьево» до Тверской Заставы, а автобусы Н2 – от Беловежской улицы до станции метро «Библиотека имени Ленина» с разворотом через улицы Знаменка, Моховая, Воздвиженка.