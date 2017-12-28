РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду на то, что строительство объекта по очистке воды в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха будет завершено досрочно.

«Спасибо строителям, спасибо всем, кто участвовал в работе в Орехово-Зуеве, в Железнодорожном. Крайне нужна чистая вода. Я очень надеюсь, что этот объект мы сдадим досрочно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин отметил, что в следующем году благодаря ВЗУ и Восточной системе водоснабжения микрорайон Железнодорожный городского округа Балашиха будет обеспечен чистой водой.