РИАМО - 29 дек. В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» Охотный Ряд, Тверскую, Моховую улицы перекроют для движения автомобилей с 29 декабря по 4 января.

Начиная с 29 декабря в городе планируется огромное количество всевозможных мероприятий. К примеру, с 29 декабря по 4 января будут перекрыты Тверская улица, Моховая улица, Охотный Ряд для проведения рождественской ярмарки.

В Новогодние праздники возможны дополнительные ограничения на улично-дорожной сети столицы в целях обеспечения безопасности жителей и гостей Москвы.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве 22 декабря. В этом году он посвящен театру. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы идут на улицах, бульварах и площадях города ежедневно до 14 января. Главными местами праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа представлена на обновленном Садовом кольце.