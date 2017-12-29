РИАМО - 29 дек. Самолеты компании «Уральские авиалинии» начнут выполнять регулярные рейсы в швейцарскую Женеву из подмосковного аэропорта «Жуковский» с пятницы, билеты уже поступили в продажу, говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании аэропорта АО «Рампорт Аэро».

«Международный аэропорт «Жуковский» и авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляют об открытии регулярных еженедельных рейсов в Швейцарию. Рейс Жуковский-Женева-Жуковский будет выполняться в период зимней навигации с 29 декабря 2017 года по 23 марта 2018 года по пятницам», — говорится в сообщении.

Стоимость билетов составит от 100 евро в одну сторону и от 220 евро в обе стороны, включая все сборы и багаж. Билеты на рейсы уже поступили в продажу.

«Альпийские горнолыжные курорты, шоколадные или сырные фондю, большой адронный коллайдер, точные часы, многофункциональные ножи, надежные банки – первые ассоциации, возникающие при упоминании Швейцарии. Главным символом страны уже 126 лет является фонтан Же-До в Женеве, выстреливающий в небо прямо из озера Леман», — указывается в сообщении.

Путешественникам также советуют посетить Собор Святого Петра, построенную еще в эпоху римлян площадь Бург-де-Фур и ботанический сад.

В начале сентября в «Жуковском» открыли новый регулярный маршрут Жуковский – Рим – Жуковский. Рим стал восьмым направлением полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» и первой из столиц Европейского союза с прямым авиасообщением с «Жуковским».

Аэропорт «Жуковский» – новейший российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.