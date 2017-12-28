РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение включить новые ветки Восточной системы водоснабжения Подмосковья, проложенные в Орехово-Зуево и Обухово Ногинского района.

«Пожалуйста, включайте. Чистая вода пойдет в каждый дом. Она будет каждый день становиться все чище, но окончательный эффект будет достигнут в течение двух недель», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин отметил, что с учетом Восточной водопроводной системы и водозаборных узлов в Подмосковье более 300 тысяч человек получат чистую питьевую воду.

Восточная система водоснабжения запитана из подземных источников на границе Московской и Владимирской областей (долина рек Клязьмы, Вязи, Шерны, Серебрянки). Вода из ВСВ отвечает всем санитарным требованиям – железа в такой воде в три раза меньше предельно допустимой нормы, мутность в пять раз ниже допустимого. С ВСВ связана перспектива улучшения качества сетевого водоснабжения для населенных пунктов, расположенных в восточной и северо-восточной зоне Московской области.