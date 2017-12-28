|Температура
|+2˚C … +4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|+2˚C … +4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 9 м/с
|Температура
|+2˚C … +4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 5 м/с
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии