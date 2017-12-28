РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье исчезнет проблема с ржавой и грязной водой.

«Мы проделали большую работу (реализация программы по очистке воды – ред.). У нас в 2017 существенный прорыв. У нас не будет ржавой и грязной воды», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье запускают Восточную систему водоснабжения, через которую будет подаваться для жителей чистая вода.

«У нас все готово для того, чтобы сейчас в Орехово-Зуеве пустить воду, это важное событие, которое позволит в течение двух недель обеспечить чистой водой жителей», - добавил Воробьев.

Ранее пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщила, что с начала реализации программы «Чистая вода» уже более 2 миллионов жителей Подмосковья получили доступ к качественной питьевой воде, а к концу 2017 года процент обеспеченности чистой водой составит 93,3%. Общая стоимость введенных в 2017 году объектов водоподготовки составит более 1,96 миллиарда рублей.

Восточная система водоснабжения запитана из подземных источников на границе Московской и Владимирской областей (долина рек Клязьмы, Вязи, Шерны, Серебрянки). Вода из ВСВ отвечает всем санитарным требованиям – железа в такой воде в три раза меньше предельно допустимой нормы, мутность в пять раз ниже допустимого. С ВСВ связана перспектива улучшения качества сетевого водоснабжения для населенных пунктов, расположенных в восточной и северо-восточной зоне Московской области.