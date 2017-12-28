РИАМО - 28 дек. Снегурочки прошлись большим парадом по Тверскому бульвару в четверг, в этом году шествие в Москве проводят уже в четвертый раз, передает корреспондент РИАМО.

Снегурочки прошли по Тверскому бульвару под джазовый аккомпанемент Дедов Морозов, подарив каждому пришедшему радость и новогоднее настроение.

«Атмосфера такая вся веселая, дружеская. Девочки все красивые. Я здесь первый раз, мне очень нравится», - поделилась своими впечатлениями одна из участниц шествия.

Веселый парад внучек Деда Мороза также сопровождали фьеки — сказочные персонажи, живущие на заснеженных островах. В них перевоплотились актеры театра «Огненные люди», нарядившись в белые пушистые костюмы, светящиеся в темноте.

Снегурочки и фьеки водили хороводы, пели и плясали, а также громко кричали «С Новым годом!», вовлекая в шумное празднество всех вокруг - и взрослых, и детей.

Снегурочки прошли от памятника Константину Тимирязеву на Тверском бульваре до большого катка на Новопушкинском сквере, исполнив в конце новогоднюю песню «Маленькая елочка».

Парад проводят в Москве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве 22 декабря. В этом году он посвящен театру. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы идут на улицах, бульварах и площадях города ежедневно до 14 января. Главными местами праздника стали Тверская улица и Красная площадь, а также Манежная и Тверская площади, площадь Революции, улицы Рождественка, Новый Арбат и Арбат, Камергерский переулок, Тверской и Гоголевский бульвары, Климентовский переулок и Новопушкинский сквер. Впервые своя фестивальная программа представлена на обновленном Садовом кольце.