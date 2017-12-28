РИАМО - 28 дек. Москва будет и дальше развивать систему образования, в 2018 году продолжится обновление инфраструктуры столичных школ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о дальнейшем развитии системы образования на селекторном совещании департамента образования.

«Мы будем заниматься поддержкой учителей, развитием материальной базы школ, будем продолжать заниматься в следующем году масштабным обновлением их инфраструктуры», — сказал Собянин.

В первую очередь речь идет о реализации проекта «Московская электронная школа», для которой обновят всю технологическую составляющую.

Город также продолжит развивать систему предпрофессионального образования, взаимодействуя с вузами, колледжами, учреждениями культуры и лучшими предприятиями.

Как отмечается в сообщении, прошедший год стал для московского образования удачным. Собянин напомнил, что международное исследование читательской грамотности в начальных классах PIRLS показало, что московские школьники самые лучшие и самые грамотные не только в России, но и во всем мире.

«Исследования PISA в области читательской и математической грамотности также подтвердили, что московская система образования — одна из лучших в мире. О серьезных успехах столицы также говорят блестящие выступления московских школьников на общероссийской олимпиаде, международных олимпиадах, олимпиаде мегаполисов», — добавляется в сообщении.

Одним из значимых достижений стали также результаты москвичей на ЕГЭ, которые позволили выпускникам поступить в лучшие вузы.

«С каждым годом доля москвичей, которые поступают на бюджетные места в ведущие вузы Москвы, особенно в технические, серьезно увеличивается. И это, пожалуй, главный результат, потому что вы даете нашим детям, школьникам Москвы, билет во взрослую жизнь, предоставляя им возможность получить качественное профессиональное образование», — подчеркнул Собянин.

Успехов достигают школьники и учащиеся колледжей и на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. На российском уровне москвичи заняли первое место, они отлично выступили и на международных соревнованиях.

В заключение мэр поздравил столичных учителей с наступающим Новым годом.