РИАМО - 28 дек. В московском аэропорту «Шереметьево» открылся новый бизнес-зал для пассажиров международных линий, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Международный аэропорт «Шереметьево» открыл новый бизнес-зал «Москва» для пассажиров международных воздушных линий (МВЛ) в «чистой» зоне терминала D. Новый зал площадью 664 квадратных метра рассчитан на 117 посадочных мест, принимает гостей в круглосуточном режиме и располагает двумя ресторанными зонами, зоной отдыха и комфортными «слипбоксами». В начале следующего года «Москва» будет расширена за счет помещений бизнес-зала «Блюз» после их реконструкции», - говорится в сообщении.

Новый зал «Москва» будет обслуживать пассажиров бизнес-класса ПАО «Аэрофлот» и авиакомпаний участников альянса SkyTeam, а также владельцев карт PriorityPass, DinersClub, LoungeKey и других. Услугами зала за дополнительную плату также смогут воспользоваться все пассажиры, вне зависимости от класса билета.

Гостям предлагаются широкие возможности для комфортного пребывания. К услугам клиентов представлен шведский стол с европейскими и азиатскими блюдами и буфет с пирожными и свежей выпечкой на любой вкус.

«Посетители могут провести время в удобных кожаных креслах и посмотреть передачи на широкоформатных телевизорах или воспользоваться бесплатным доступом к высокоскоростной сети WI-FI. Юные посетители будут рады новым игровым комнатам, а для мам с малышами предусмотрены пеленальные столики», - уточняется в сообщении.

К услугам посетителей предложены отдельные шкафы для багажа и верхней одежды, комнаты для переговоров и специальные зоны для работы, деловая пресса.

Для пользования услугами бизнес-зала любой пассажир может оплатить разовое пребывание в размере 3,5 тысяч рублей. При нахождении в зале свыше 3 часов с гостя будет взиматься дополнительная плата в размере 1,1 тысячи рублей за каждый последующий час. Стоимость разового пребывания для ребенка от 5 до 12 лет составляет 1,75 тысячи рублей.

Аэропорт «Шереметьево» уделяет особое внимание совершенствованию ВИП- и бизнес-услуг. По итогам 2017 года бизнес-залы аэропорта обслужат около 2,3 миллиона пассажиров, что более чем на 20% превысит итоги 2016 года.