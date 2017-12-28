РИАМО - 28 дек. Сотрудники полиции и кинологи проверили бесхозные вещи, которые были найдены на станции «Коптево» Московского центрального кольца (МЦК), они не опасны, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

Ранее в Telegram-канале МЦК сообщалось, что поезда на МЦК временно проезжали мимо станции «Коптево». На станции были обнаружены оставленные без присмотра вещи

«Сотрудники транспортной полиции и кинологи с собакой отработали (на станции «Коптево» - ред.). Данный предмет опасности не представляет», - сказал собеседник агентства.