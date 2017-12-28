РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что задолженности по выплате заработной платы сотрудникам подмосковного Серпуховского лифтостроительного завода будут полностью погашены в январе 2018 года.

«До конца января должны перечислить около 60 миллионов рублей. По сути, до конца января мы должны проблему задолженности закрыть», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что задолженность была порядка 150 миллионов рублей.

«В декабре месяце 92 миллиона были перечислены. Часть зарплат уже погашена», — добавил губернатор.

Ранее сотрудник Серпуховского лифтостроительного завода сообщил, что ранее на предприятии была прекращена выплата заработной платы.

Серпуховский лифтостроительный завод входит в группу компаний «СУ-155». Кризис, в котором находится СЛЗ – следствие банкротства компаний, входящих в ГК «СУ-155», которые из-за ухудшения финансового состояния оказались неспособными исполнять свои обязательства перед дольщиками и пайщиками, а также работниками промышленных предприятий.

Ранее следственные органы ГСУ СК России по Московской области приняли решение о передаче уголовного дела по факту полной невыплаты зарплаты работникам ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» в управление по расследованию особо важных дел.

По данным СК, гендиректор завода не выплатил зарплату более чем 500 сотрудникам с 1 июля 2016 года по 28 января 2017 года. Генеральный директор задержан, вину в инкриминируемом ему деянии он не признал. На личное имущество обвиняемого (автомобили, земельные участки и нежилые здания) наложен арест.