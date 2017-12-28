РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение двух лет в Подмосковье не останется грязных и плохих подъездов.

«В следующие два года у нас не будет грязных и плохих подъездов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что со стороны жителей необходимо соблюдение чистоты в подъездах. В Московской области насчитывается 150 тысяч подъездов.

«Мы эту программу (по ремонту подъездов - ред.) продолжим», - добавил губернатор.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в 2017 году в Московской области были отремонтированы 28,5 тысяч подъездов из запланированных 32 тысяч.