РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что многие главы муниципалитетов Подмосковья прислушиваются к мнению жителей по вопросам благоустройства и украшения улиц и площадей, совместная работа властей и жителей будет продолжена в дальнейшем.

«Важно, что руководители городов и территорий украшают, наряжают и благоустраивают центральные площади, основываясь на мнении и желании жителей, молодежи. И в дальнейшем мы будем действовать только так», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что муниципалитеты Подмосковья будут продолжать становиться красивее и интереснее.

«Это важная совместная работа. Я очень надеюсь, что все наши жители это замечают. Дальше будет больше. У нас есть ресурсы на это, навыки, знания о том, как менять города к лучшему», - добавил губернатор.