РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что в Подмосковье с каждым месяцем будет больше светлых и безопасных территорий.

«Освещение в зимнее и ночное время - это вопросы безопасности, комфорта, и нам даже кажется, что это вопрос настроения. <…> Я очень надеюсь, что с каждым месяцем большее количество микрорайонов будут светлыми, безопасными», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что в Подмосковье реализуется программа «Светлый город» по освещению муниципалитетов.

По его словам, главы территорий стараются сделать свои городские округа и районы максимально светлыми.