РИАМО - 29 дек. В Москве на усиленный режим работы до 9 января перевели все городские службы, включая спасателей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы, пожарно-спасательные формирования Москвы переведены на усиленный режим до 8 января включительно», - сказал Бирюков.

По его словам, слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе.

Заммэра уточнил, что на случай экстренных ситуаций в Москве подготовлены 1268 аварийно-восстановительных бригад, свыше 2,5 тысяч дизель-генераторных установок и три мобильные котельные.

«Для своевременной уборки снега с объектов улично-дорожной сети при необходимости будет задействовано до 9,5 тысяч единиц специализированной техники, для уборки дворовых территорий – порядка 29 тысяч дворников», – пояснил Бирюков.

Он добавил, что для уборки мест проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий предполагается задействовать свыше 25 тысяч рабочих.

«Работы по вывозу и утилизации бытовых отходов с территорий рождественских ярмарок и мест массовых народных гуляний будут находиться под особым контролем служб города», – подчеркнул заместитель мэра.

Бирюков заявил об усилении мер пожарной безопасности накануне Нового года и Рождества. В готовность приведены около 500 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, свыше 1,6 тысячи пожарных и спасателей, 10 вертолетов и 2 пожарных корабля.

«Под особый контроль взяты все городские площадки для запуска пиротехники», – отметил заместитель мэра.