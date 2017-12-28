РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В подмосковном Подольске в 2018 году могут отремонтировать автодорогу на улице Станционная по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска направил на интернет-портал «Добродел» обращение с просьбой отремонтировать автодорогу на улице Станционная, так как на всем ее протяжении от улицы Лапшенкова до улицы Пионерская одни ямы и выбоины. Огромная яма, которую невозможно объехать, находится напротив дома №6 на улице Ватутина, она образуется там ежегодно, ее заделывают, но безрезультатно.

«Вопрос ремонта дорожного полотна на улице Станционная рассмотрен сотрудниками комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск. На данный момент подрядной организацией приняты временные меры в виде отсыпки выбоины, образовавшейся на указанном участке дороги, асфальтовой крошкой», – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Дорога предложена в работу по частичному текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на строительный период 2018 года.