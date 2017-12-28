РИАМО - 28 дек. Специалисты завершили ремонт на станции «Марк» Савеловского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

«В рамках капитального ремонта на станции «Марк» произведена замена 1,55 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия на брусчатку, а также уложена тактильная плитка площадью 261,55 квадратных метров для обеспечения безопасности слабовидящих пассажиров. Кроме того, для удобства пассажиров на станции установили восемь скамеек и восемь новых урн, а также отремонтировали билетную кассу», - говорится в сообщении.

В ходе ремонта также обновили кровлю навесов (360 квадратных метров), заменили 21 осветительную опору со светильниками и установили 11 дополнительных светильников под навесами. Кроме того, заменено пять лестничных сходов, 539 метров ограждения и уложена краевая габаритная плита площадью более 392 квадратных метров.

Работы на станции «Марк» были проведены в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству станций для приведения их к единому высокому стандарту. Специально для ее реализации был разработан единый высокий стандарт качества для всех остановочных пунктов Московского транспортного узла.

«Так, усиленный текущий ремонт включает в себя частичную замену фундаментных блоков, плит перекрытия платформ, а также их асфальтобетонного покрытия, укладку тактильной плитки, обновление турникетных павильонов и другие работы. Под категорию капитального ремонта попадают те же работы, но при замене более чем половины конструктивных элементов. Модернизацией является полный демонтаж конструкций с последующей их заменой, а также установка новейших систем связи и оповещения пассажиров», - добавляется в сообщении.