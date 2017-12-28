РИАМО (РЕУТОВ) – 28 дек. Двенадцатый корпус жилого комплекса «Новокосино-2» готов к вводу в эксплуатацию, заключение о соответствии получено, сообщил на выездном совещании в четверг глава подмосковного Реутова Станислав Каторов.

«Все 264 квартиры 12 корпуса ЖК «Новокосино-2» готовы. Дом будет введен в эксплуатацию в конце января 2018 года. Итоговая проверка Госстройнадзора Московской области прошла успешно, 22 декабря было получено заключение о соответствии. Сегодня я побывал в гостях у новых жителей Реутова, они показали мне свои квартиры. Теперь их ждут приятные хлопоты – ремонт. Все люди довольны и входят в Новый год с исполненной мечтой», – сказал Каторов.

Он добавил, что выдача ключей начнется в начале февраля.

По данным Реутовского информагентства, выездные совещания Каторов проводит на регулярной основе. Также, несколько раз в неделю на объект выезжает заместитель главы по строительству Владимир Покамин и проверяет соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с дорожными картами.