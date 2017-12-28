РИАМО - 28 дек. Министру имущественных отношений Подмосковья Андрею Аверкиеву вручили благодарственное письмо от Общероссийского народного фронта (ОНФ) за реализацию приоритетных проектов движения в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Благодарственное письмо «За активное участие и личный вклад в реализацию приоритетных проектов Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» на территории Московской области» торжественно вручил Андрею Аверкиеву, министру имущественных отношений Московской области, заместитель руководителя исполкома регионального штаба ОНФ Артем Федосеев», — говорится в сообщении.

Минмособлимущество и региональный штаб ОНФ уже год тесно взаимодействуют сразу по нескольким проектам на территории Московской области. Основными направлениями совместной деятельности являются выявление незарегистрированной недвижимости и вовлечение ее в налоговый оборот, а также выявление нецелевого использования земель и помощь собственникам в законном оформлении своей собственности.

«Минмособлимущество поддерживает гражданские инициативы ОНФ. Реализуемые с ОНФ проекты призваны сделать жизнь жителей Московской области комфортнее, удобнее и защищеннее», — отметил Аверкиев.

Он добавил, что легально оформленная, зарегистрированная собственность защищена государством, а налоги, оплачиваемые за нее, пополняют местные бюджеты городских округов и муниципалитетов и используются для благоустройства области, а значит и комфорта ее жителей.