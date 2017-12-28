РИАМО - 28 дек. Власти Москвы согласовали проект строительства подъездной дороги к административному зданию в столичном районе Раменки, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Подъездная дорога к административному зданию в районе Раменки» по адресу: район Раменки, Западный административный округ города Москвы», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проектом предусматривается строительство дорог местного значения по проектируемым проездам 1022 и 1026 для подъезда к проектируемому административному зданию. Дороги будут идти от Мосфильмовской улицы до въездов на территорию здания.

Ширина полос движения составит 3 метра, а разрешенная скорость – 30 километров в час. Пешеходное движение будет осуществляется по проектируемым тротуарам. Переход через проезжую часть предусмотрен по наземным нерегулируемым пешеходным переходам. Кроме того, запланирована установка дорожных знаков, дорожных ограждений, ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа и нанесение дорожной разметки.

«Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения предусматривается установка пониженного бортового камня в местах перехода пешеходов через проезжую часть, укладка наземных тактильных указателей в местах перехода пешеходов через проезжую часть, у препятствий, а также оклеивание опор освещения светоотражающей пленкой», - добавляется в сообщении.