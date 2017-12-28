РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил установить остановочный павильон в деревне Понарино Орехово-Зуевского района.

«Обязательно поставим остановку, такое поручение я даю», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Ранее жители деревни Понарино Орехово-Зуевского района сообщили Воробьеву об участке дороги, где остановки не оборудованы специальными остановочными павильонами, из-за чего во время ожидания транспорта жители испытывали дискомфорт.