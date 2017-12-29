РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 дек. Центральную часть парка «Пехорка» в подмосковной Балашихе откроют для жителей после реконструкции в пятницу, там установили детские площадки и обустроили дорожки.

В центральном городском парке Балашихи – парке «Пехорка» – продолжаются работы по реконструкции. Первый этап должны закончить в этом году. На 29 декабря запланировано торжественное открытие парка. К этому моменту территорию украсят, будет подготовлена праздничная программа.

В центральной части парка строители обустроили дорожки, установили малые архитектурные формы и детские площадки.

Весной 2018 года начнутся работы по второй очереди реконструкции экопарка «Пехорка». Они затронут прибрежную зону. Будет создана прогулочная набережная, организованы пляжи, реконструирована станция для вейкбординга.

Полностью работы по реконструкции парка включают в себя создание вело- и пешеходных дорожек, монтаж уличного освещения, установку детских и спортивных площадок, организацию роллердрома, скейтпарка, беседок, зоны для пикников, проката инвентаря.

Масштабная реконструкция парка «Пехорка» началась в августе 2017 года. На реализацию первого этапа проекта выделили порядка 190 миллионов рублей. В 2018 году планируют потратить около 300 миллионов рублей. Общая площадь реконструкции городского парка составит около 21 гектара.