РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Подачу электроэнергии приостановят в четырех многоквартирных домах и спортивном центре микрорайона Климовск Подольска в пятницу, света не будет с 10:00 до 14:00 из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «Подольская электросеть».

«Плановое отключение электроэнергии будет произведено в микрорайоне Климовск в части Весенняя 29 декабря 2017 года из-за ремонтных работ по замене оборудования на распределительном пункте-72. В результате света не будет в доме №2, корпуса 1, 2 и 3, а также в доме №3», – говорится в сообщении.

Также электричества не будет в спортивно-оздоровительном центре «Темп» на улице Молодежная, дом 2А. Света не будет по данным адресам с 10:00 до 14:00.