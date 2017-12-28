РИАМО - 28 дек. За пять лет в Московской области на решение проблем обманутых дольщиков направили около 50 миллиардов рублей, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«За последние пять лет мы вынуждены были мобилизовать порядка 50 миллиардов рублей на решение этих проблем (обманутых дольщиков – ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он добавил, что проблемы обманутых дольщиков продолжат решать в будущем.

«У нас ведется постоянный диалог, режим коммуникаций установлен с инициативными группами, и мы стараемся детально объяснять, в какой стадии находится каждый объект. Хочу поблагодарить жителей, дольщиков, как мы их часто называем, за понимание, за то, что входят в положение, и внимательно, спокойно, без лишних эмоций вместе с нами они ищут способ решения проблем», - добавил губернатор.