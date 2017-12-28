РИАМО - 28 дек. Количество жителей Подмосковья, которым из-за долгов ограничили выезд за границу, перед новым годом составляет около 146 тысяч, что в 1,6 раза превышает показатель, зафиксированный годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«В числе тех, кто находится под ограничением права выезда, почти 146 тысяч человек. Перед предыдущим Новым годом их было 89 тысяч, то есть почти в два раза меньше. В этом году применение ограничения выезда позволило взыскать долги на 903 миллиона рублей», - сообщил руководитель УФССП по Московской области - главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов.

При этом, по его словам, во время новогодних дежурств судебных приставов в международных аэропортах ожидается снижение количество обращений в связи с ранее принятыми мерами. К этим мерам, в частности, относится внедрение комплексной системы оповещения граждан о возможностях «Банка данных исполнительных производств» через средства массовой информации, МФЦ и мобильные офисы.

«В то же время в новогодние праздники, с 29 декабря по 9 января, у должников будет возможность снять ограничение на выезд в аэропорту. Тем не менее УФССП по Московской области рекомендует гражданам, вылетающим за пределы Российской Федерации, заранее самостоятельно воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств», - подчеркнул Коновалов.