РИАМО - 28 дек. После новогодних праздников отделение Пенсионного фонда РФ по Москве и Подмосковью начнет принимать заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала, в столице ее размер составит 14,2 тысячи рублей, в области 11,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, семьи, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года, смогут подать после праздников заявления на получение ежемесячной выплаты.

Для Москвы: прожиточный минимум для трудоспособного гражданина - 18742 рубля; доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина - 28113 рублей; доход семьи из четырех человек в 2017 году (родители и два ребенка) - 112452 рубля; доход семьи из трех человек в 2017 году (мама и два ребенка) - 84339 рублей. Размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный минимум ребенка в субъекте РФ) в Москве составит 14252 рублей», — говорится в сообщении.

Прожиточный минимум для трудоспособного гражданина в Московской области — более 13,1 тысячи рублей, доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума — 19,7 тысячи рублей, доход семьи из четырех человек — 78,8 тысячи рублей, из трех человек — 59,1 тысячи рублей. Таким образом, размер ежемесячной выплаты составит 11,5 тысячи рублей.

«Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, где проживает семья, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату», — уточняется в сообщении.

Мамы смогут подавать сразу два заявления: на получение сертификата и на установление выплаты. Кроме того, одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение для ребенка СНИЛС.

«Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка: то есть будут выплачены средства с учетом месяцев до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления», — уточняется в сообщении.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно будет подавать в клиентских службах отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Москве и Подмосковью.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.