РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил преподавателей подмосковных кванториумов за их работу с детьми.

«Я бы хотел поблагодарить всех преподавателей, которые работают с нашими детьми. У нас целая сеть кванториумов – центров научного инновационного творчества, которые объединяют огромное количество ребят», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что в наукоградах Подмосковья высокий уровень образования.

«Я уверен, что мы будем развивать эту сеть (кванториумов – ред.) и как можно больше детей получат доступ к самым современным технологиям. С наступающим Новым годом, преподавателям всем спасибо, ну а ребятам – творите, удивляйте нас своими открытиями, своими находками и своей реализацией тех идей, которые вы вынашиваете в своих головах», -добавил Воробьев.