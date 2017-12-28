РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 дек. Власти подмосковного Дзержинского в декабре 2017 года предоставили 20 квартир льготным категориям граждан, написал глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

Панаморенко в четверг провел рейд и проверил ход текущего ремонта в квартирах для льготников.

«В декабре 2017 года город Дзержинский выделил 20 квартир для разных категорий граждан, стоящих в очереди на получение жилья: учителя, врачи, сироты и другие. Квартиры получены как в новых домах, так и на вторичном рынке жилья», – написал Панаморенко.

Он подчеркнул, что все ремонтные работы выполняются за счет администрации города, предпринимателей и управляющих компаний.